Monica Cirinnà, "bruciare quei soldi": un altro reato?

"Stavo facendo colazione, arriva mio figlio con un fagotto e mi fa: abbiamo un problema. C’era questa busta di banconote, quelle in cima ormai corrose. Siamo andati subito dai carabinieri a denunciare". Esterino Montino racconta al caporedattore del servizio politico di Repubblica, Stefano Cappellini, come sono andate le cose a proposito dei 24 mila euro, 48 banconote da 500, ritrovati due anni fa sottoterra durante lavori di ristrutturazione in una zona periferica della tenuta agricola di Montino e la moglie Monica Cirinnà, dove un tempo c’era la cuccia del cane Orso. Soldi di cui ancora oggi non è stata accertata l’origine. Una certezza: il cane era innocente.

"Di questa storia c’è rimasta tanta amarezza e tanta rabbia, per le molte falsità. Da almeno dieci anni la cuccia del cane non era più in quel punto", puntualizza la Cirinnà che aggiunge "temevo che chi aveva sotterrato il denaro potesse vendicarsi. In tanti, privatamente, ci hanno detto: avete sbagliato a mettervi in questa situazione, potevate tenerveli e starvi zitti, ma non siamo quel genere di persone". Ammette però Montino che per la prima volta ripercorre quelle ore: "Oggi non andrei più dai carabinieri, brucerei i soldi girando un video come prova". Pare che i soldi siano andati in beneficenza, ma nel racconto di Cappellini non c'è traccia della notizia. In ogni caso, bruciare i soldi configura un reato.

Da Repubblica si scopre però che la coppia Montino-Cirinnà, ex mammasantissimi del Pd, si sia riconvertita all’agriturismo e alla ristorazione. Montino, ha smesso di fare il sindaco di Fiumicino nel maggio scorso, Cirinnà non è stata rieletta alle Politiche dello scorso settembre, quando il Pd la candidò nel difficilissimo collegio di Ostia-Fiumicino e lei protestò. Insomma non avendo più impegni la coppia ha deciso di spostarsi a vivere nell’azienda agricola dalle parti di Capalbio che gestisce dal 2001 e che produce vini, olio, conserve, marmellate, tutto biologico, e da meno di un mese è anche un ristorante molto frequentato. Cirinnà cucina alcuni piatti e serve ai tavoli, Montino è l’autore del ragù bianco per le pappardelle e consiglia i vini della tenuta.