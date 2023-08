Silvio Berlusconi, il primo film: tam-tam impazzito, chi interpreta il Cav

02 agosto 2023 a

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, ecco che tra i parlamentari di Forza Italia si fa largo una curiosità: che interpreterà il personaggio del Cavaliere nella pellicola a cui stanno lavorando i figli di Ennio Doris, banchiere amico di Berlusconi e fondatore con Silvio di Mediolanum. Al progetto stanno lavorando Massimo Doris, il figlio, insieme alla sorella Sara che è anche sceneggiatrice e che sul padre sta scrivendo una biografia.

Molti sperano che ad interpretare il leader azzurro ci sia Luca Zingaretti, simile a Berlusconi per la statura e per la capigliatura. C’è poi invece chi propone Fabrizio Gifuni, ma troppo alto, troppo poco adatto alla geniale leggerezza del personaggio. E ancora, Tony Servillo, che già è stato Berlusconi in "Loro" di Paolo Sorrentino, oppure Elio de Capitani che è stato uno di quelli che ha fatto Silvio nel "Caimano".

Intanto in diversi si chiedono quando arriverà un film sull'ex premier e chi potrebbe scriverlo. Tra i nomi spunta Paolo Del Debbio o Giulio Base, marito del famoso agente di artisti Tiziana Rocca. Non resta dunque che aspettare, visto che il prossimo anno ricorre il trentennale del Cav come fondatore del partito Forza Italia, oggi guidato da Antonio Tajani.