In Onda, il look di Casini: "Lo dico ai cultori", come si è vestito

“I soldi animano questa estate e sono stati oggetto di una polemica interna tra Fassino e Schlein. Casini è l’uomo che può decriptare il Palazzo meglio di chiunque altro, alla luce dei 40 anni di esperienza”. In questo modo Luca Telese ha introdotto Pier Ferdinando Casini, ospite in studio a In Onda, su La7. Il senatore ha risposto con una battuta: “Mi avete invitato come reperto archeologico, grazie. Stasera tornerò nel sepolcro”.

“Tra l’altro voglio dirlo per i cultori - ha replicato Telese - è così à la page che ha anche i jeans strappati”. La regia ha però inquadrato solo la parte superiore di Casini, che per l’occasione ha scelto di indossare una giacca. Dopo questo simpatico siparietto per rompere il ghiaccio, la puntata di In Onda è entrata nel vivo e sono state affrontate le principali questioni di attualità politica. A un certo punto Casini ha preso le difese di Giorgia Meloni, ritenendola la nota più positiva di questo governo fino a questo momento.

“Vi siete accorti che ha vinto le elezioni? Il suo partito era al 3% ed è andato al 30% nel giro di tre anni - ha sottolineato Casini - che la sua cavalcata sia stata convincente anche per una parte di elettori moderati lo dicono le statistiche, non io. Sento molta gente che è meno indulgente rispetto al governo ma che salva la Meloni, che è la cosa migliore di questo esecutivo. I ministri però li ha scelti lei, se le cose non funzionano e fanno un po’ acqua…”.