Testamento Berlusconi, Dudù? Che fine fa il cane: rumors clamorosi

Dudù fa parte a modo suo della storia di Silvio Berlusconi. Il barboncino bianco è praticamente un personaggio famoso, di conseguenza non stupisce che ci sia chi si chiede che fine ha fatto adesso che il Cavaliere è morto. Dudù era stato un regalo di Michela Vittoria Brambilla nel 2012: nel testamento non vi è alcun accenno alla sua situazione, quindi non è chiaro chi si prenderà cura di lui d’ora in avanti.

La Stampa ha provato a chiarire la situazione di Dudù: che fine ha fatto? Al momento continua a scorrazzare nel parco di Arcore insieme al cucciolo maschio Peter, sotto la supervisione del personale di Villa San Martino, ma pare che non sia stato stabilito se Dudù diventerà una responsabilità di Marta Fascina (che da compagna del Cav aveva allargato la famiglia canina) o della famiglia di Berlusconi.

“Dal punto di vista giuridico - si legge su La Stampa - se gli animali non figurano nel testamento, alla morte del loro legittimo proprietario diventano parte integrante dell'asse ereditario e spetterebbero ai figli di Berlusconi, che saranno tenuti a garantire il loro benessere, pena l'accusa di abbandono o maltrattamenti. Diritto a parte, dovrebbe essere Fascina, ultima compagna del presidente di Forza Italia, a occuparsi di Dudù e Peter, almeno, raccontano, fino a quando rimarrà ad Arcore. Ma c'è chi non esclude che alla fine potrebbero ricongiungersi con Dudina, a casa Pascale”.