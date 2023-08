Federico Rampini spiazza sul cedolino di Fassino: "Sprovvisto di fiuto. Ma..."

04 agosto 2023 a

"Fassino è stato del tutto sprovvisto di fiuto tattico, non ha capito l'atmosfera del momento, durante il dibattito sul reddito di cittadinanza...": Federico Rampini, in collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile a In Onda su La7, ha commentato così il gesto del deputato dem, che nei giorni scorsi in aula ha sventolato il suo cedolino. "Però voglio spendere un argomento in suo favore - ha poi aggiunto l'editorialista del Corriere della Sera - i parlamentari forse non sono l'esempio migliore, però prendiamo un caso eclatante in cui le campagne anti-casta finiscono con il sottopagare dei funzionari pubblici che hanno delle responsabilità enormi e che hanno un'incidenza enorme sulla qualità della vita dei cittadini. E di conseguenza provocano una fuga verso il privato. L'esempio più importante, secondo me, è quello dei sindaci".

"In Italia ci sono dei sindaci che hanno delle responsabilità analoghe a quelle dell'amministratore delegato di una grande azienda, devono prendere delle decisioni veramente importanti per la vita dei cittadini e guadagnano una inezia rispetto all'ad di un'azienda privata - ha spiegato ancora Rampini -. E rischiano perfino di più, perché quanto ad avvisi di garanzia che fioccano sulle loro teste capitano più spesso a loro che non agli ad delle aziende private". Infine un appello: "Dobbiamo stare attenti e capire se vogliamo avere delle scale retributive che attirano verso il servizio della collettività, dei talenti e delle professionalità oppure se vogliamo dire alle persone che sanno fare qualcosa di andare nel privato e di stare alla larga dagli incarichi pubblici. Stiamo attenti a non spingere tutti quelli bravi verso l'economia privata e poi non ci lamentiamo se a fare politica sono dei mediocri".

