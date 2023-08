Zavalloni, il benzinaio della Meloni sbotta in diretta: La7 ferma tutto

04 agosto 2023 a

"Abbiamo il massimo rispetto per le norme anche se le giudichiamo sbagliate": Alessandro Zavalloni, noto anche come benzinaio di Giorgia Meloni perché è da lui che la famiglia della premier va a fare benzina, lo ha detto a L'Aria che tira su La7, in riferimento al fatto che quest’anno le pompe di benzina sono tenute a mostrare un cartellone con i prezzi medi.

"Abbiamo un po' meno rispetto di chi agita una categoria. I dibattiti accesi di questi giorni lasciano spazio alle tifoserie becere, la gente molto spesso non ha compreso minimamente queste discussioni", ha poi aggiunto Zavalloni, che è anche il Segretario nazionale della “federazione gestioni impianti carburanti e affini”. Cosa che - come scrive Affariitaliani - comporta una sorta di contrapposizione istituzionale tra le due figure.

Nell’intervista, l'uomo ha ribadito il suo dissenso rispetto a quanto fatto dal governo. Allora, per riportare la calma, il conduttore Francesco Magnani, ha cercato di interrompere le lamentele di Zavalloni. Ma sul “cartello col prezzo medio”, il benzinaio ha insistito: "Non interessa ai consumatori, non è una misura utile ed anzi è persino controproducente”. E non è tutto, perché poi Zavalloni è andato avanti dicendo che così “il prezzo medio aumenterà giorno dopo giorno”.