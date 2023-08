Patrick Zaki al corteo pro-migranti, tam-tam: "Vuole far fuori Elly Schlein"

05 agosto 2023 a

a

a

Rientrato in Italia dopo la grazia concessa dal presidente egiziano Al Sisi per l'intercessione del governo di Giorgia Meloni, l'attivista Patrick Zaki si è subito buttato tra le braccia della sinistra e a Bologna ha partecipato a una manifestazione migranti. Così punta alle Europee 2024 e sfida Elly Schlein. "Zaki l’ingrato", si legge in un articolo pubblicato sul sito affaritaliani.it (che riprende il titolo di Libero all'indomani della grazia), nonostante sia stato liberato dall'esecutivo guidato dalla Meloni ha fatto di tutto per evitare il volo di Stato per non incontrare i suoi salva Meloni e Antonio Tajani all’aeroporto.

E ancora: "Zaki l’ingrato aveva in mente un piano ben preciso e cioè quello di 'scendere in politica' con la sinistra magari soffi primo o poi il posto alla Elly Schlein". Tanto che tra i "i manifestanti a Bologna per i diritti dei migranti è stato avvistato" proprio Patrick Zaki "che si è fermato a parlare senza però rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti presenti.

Annamaria Margutti, responsabile del Centro Lavoratori Stranieri della CGIL di Bologna ha spiegato i motivi della protesta organizzata proprio davanti la Prefettura: “Abbiamo organizzato questo presidio per chiedere alla Prefettura il ritiro dell’ordinanza di fuoriuscita dal percorso di accoglienza di almeno un centinaio di richiedenti asilo, perché lo riteniamo illegittimo. Inoltre chiediamo che si crei un tavolo, con Prefettura e Città Metropolitana, perché si devono trovare soluzioni per queste”.