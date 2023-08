Giuseppe Cruciani impensabile su Del Debbio: "Come Ridge di Beautiful"

05 agosto 2023 a

a

a

Giuseppe Cruciani è stato per lungo tempo ospite fisso di Dritto e Rovescio. E, visto il grande successo, il suo ritorno nella stagione 2023/2024 è dato per assodato. D'altronde la stima è reciproca. "Ritengo che Paolo Del Debbio sia il più bravo a creare affezione attorno ad un prodotto - tiene a precisare il conduttore radiofonico -. Non lo affermo perché gli sono amico e per il fatto che sono ospite fisso da lui, credo davvero che sia così. Lo noto circolando per strada, gode di un consenso e di un affetto di cui nemmeno lui si rende conto. E’ roba rara. Viene visto dalla gente come un grande gattone istrionico che ogni tanto esplode. Il pubblico, il suo pubblico, un po’ si identifica, un po’ ne subisce il carisma".

"Non ha un c*** da dire! Arrestatemi, me ne fo***!": Cruciani polverizza Parenzo

Raggiunto da TvBlog Cruciani si spinge a paragonarlo a un volto molto noto della tv. E, definendo la trasmissione di Rete 4, una soap, parla del conduttore come "Ridge di Beautiful che tu conosci a tal punto da farlo diventare una persona di casa. Accendi la televisione e sai che lui c’è". Eppure non sono mancate critiche da parte di alcuni telespettatori. In particolare per le dieci puntate dedicate all'emergenza scippatori.

"Sti grandissimi ca***!": Giuseppe Cruciani massacra Patrick Zaki, bastano tre parole

Per Cruciani non ci sono dubbi: Dritto e Rovescio "ha attirato molte critiche da parte dei benpensanti che la reputano una questione marginale che porterebbe a una criminalizzazione della categoria. Invece per me è stata una grande idea autoriale. Quei blocchi hanno sempre funzionato e si basavano su fatti concreti. Puoi pensare che un talk non debba occuparsi dei furti in metro, ma chi decide di cosa deve occuparsi un talk?". Insomma, "non c’è un ente supremo. Un talk deve fare ascolti. Punto".