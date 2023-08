Visibilia, morte del presidente Ruffino: l'ipotesi, istigazione al suicidio (e quei bigliettini)

07 agosto 2023 a

A confermare la morte del suo presidente Luca Ruffino è la Visibilia editore in un comunicato in cui si legge: "Visibilia editore Spa annuncia, con cordoglio, la prematura scomparsa del Dott. Luca Giuseppe Reale Ruffino, che rivestiva il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato, nonché di azionista di maggioranza della Società. La Società si stringe ne dolore alla famiglia del Dott. Ruffino".

Ruffino si è tolto la vita con un colpo di pistola nel suo appartamento in via Spadolini a Milano. Aveva 60 anni ed era fondatore, presidente e amministratore delegato di Sif Italia, società di amministrazione e gestione di patrimoni immobiliari. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera "nella stanza, gli investigatori - subito avvisati dal figlio dopo la scoperta del cadavere e arrivati nell’abitazione poco dopo la mezzanotte - trovano alcuni bigliettini scritti dal manager". In tutto "sei fogli, indirizzati a familiari e collaboratori, a cominciare proprio dai figli Mirko e Andrea, a cui comunicherebbe il suo dispiacere per il dolore che causerà loro il suo gesto. Su uno dei bigliettini, Ruffino spiegherebbe inoltre di aver scelto di togliersi la vita nella sua dimora milanese, invece che nella sede dei suoi uffici, per non turbare colleghi e dipendenti".

In uno di questi fogli scritti prima di togliersi la vita "non ci sarebbe alcun riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la società in cui era subentrato dieci mesi fa, rilevando le quote di Daniela Santanchè (FdI), fondatrice di Visibilia, diventandone azionista di maggioranza. Nell’inchiesta, tra l’altro, Ruffino non risulta né indagato, né tantomeno oggetto di indagine degli inquirenti". Pare che Ruffino "soffrisse di gravi problemi di salute e che in pochi ne fossero a conoscenza".

La procura di Milano ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Un passaggio necessario anche per compiere eventuali accertamenti come l’autopsia.