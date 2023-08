In Onda, Tridico contro il governo: "Politica sotto l'ombrellone"

08 agosto 2023 a

a

a

L'ultimo decreto varato in Consiglio dei ministri ha tenuto banco a In Onda, la trasmissione condotta da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. Tra gli ospiti Pietro Senaldi che, in collegamento, ha parlato in particolar modo della tassa sugli extraprofitti delle banche: "Credo che le banche, quando hanno avuto momenti di difficoltà, abbiano ricevuto molto dai vari governi, Questo è stato un anno eccezionale per varie ragioni, e siccome piatto piange non è così strano che si sia guardato lì". Secondo il condirettore di Libero, inoltre, "non è stato un fulmine a ciel sereno per i banchieri, il governo ha lanciato qualche segnale in questi mesi".

"Da inizio estate": retroscena-Senaldi, il nuovo piano del governo Meloni

Tra gli ospiti, in collegamento, anche l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che innanzitutto ha fatto una premessa: "L’inflazione negli ultimi anni è stata determinata principalmente dai profitti, dunque bisognerebbe cercare di evitare che questi prezzi aumentino, in Spagna si è fatto qualcosa di efficace". Sulla tassa sugli extraprofitti decisa in Italia, invece, ha detto: "Questa politica ha un obiettivo giustificato, ma arriva sotto l'ombrellone, è stata fatta male, è sbagliata nei tempi. Non si fa una politica così importante sotto l'ombrellone, andava condivisa con tutti gli stakeholder in causa". E infine: "Ho l'impressione che sia una politica più propagandistica che altro".