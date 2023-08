Marta Fascina, "da sola, accompagnata da...": con chi è arrivata allo stadio

08 agosto 2023 a

a

a

Marta Fascina è arrivata allo stadio del Monza per assistere al trofeo Silvio Berlusconi "da sola e accompagnata da due persone dello staff del Monza", stando a quanto riporta l'Ansa. Per l'ex compagna del cavaliere si tratta della prima uscita pubblica da quando è venuto a mancare l'ex premier. La deputata di Forza Italia ha indossato, per l'occasione, un abito lungo blu.

Marta Fascina, prima uscita pubblica dopo la morte del Cav: clamoroso, "con Pier Silvio"

Sugli spalti, per assistere al match tra Monza e Milan, anche il secondogenito di Berlusconi, Pier Silvio, apparso visibilmente emozionato durante i discorsi di Adriano Galliani, ad del Monza, e Paolo Scaroni, presidente del club rossonero. "Per noi è una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l'affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima, è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell'umanità e dell'amore che ha dato allo sport, all'Italia e agli italiani", ha detto Pier Silvio Berlusconi ai microfoni di Sport Mediaset.

Dopo l'eredità, fatta fuori da tutto? Piove una bomba su Marta Fascina

Allo stadio sono presenti, tra gli altri, anche il vicepresidente onorario del Milan Franco Baresi, il brand ambassador del club rossonero Daniele Massaro e il medico di Berlusconi Alberto Zangrillo, oltre ai deputati Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia, e Stefano Benigni, coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. Prima del calcio d'inizio c'è stata anche l'esibizione del gruppo musicale Il Volo. E poi le due curve hanno iniziato a cantare insieme cori in omaggio a Silvio Berlusconi.