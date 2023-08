Giorgia Meloni, non solo Andrea a famiglia: con chi è in vacanza

11 agosto 2023 a

Finora il mese di agosto è stato piuttosto impegnativo per il governo, con Giorgia Meloni che ha continuato a lavorare quasi senza sosta. Qualche giorno fa la presidente del Consiglio ha iniziato il periodo di vacanze in Valle d’Itria, ma senza mai interrompere i contatti con Roma. Dopo una breve “fuga” a Polignano a Mare, la Meloni è rientrata nella capitale per il confronto con le opposizioni sul delicato tema del salario minimo.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, successivamente la premier farà ritorno in Puglia, più precisamente alla masseria che si trova nei pressi di Ceglie Messapica, dove è già stata l’anno scorso. La Meloni ha in programma qualche giorno di riposo in compagnia della figlia Ginevra e di Andrea Giambruno. Si tratterà di una vacanza “allargata”, dato che nello stesso posto ci saranno la sorella Arianna con il marito nonché ministro Francesco Lollobrigida e il sottosegretario Marcello Gemmato con la sua famiglia.

Pur trattandosi di una vacanza, la Meloni non si staccherà del tutto dal suo ruolo da presidente del Consiglio: anche in masseria sono attesi ospiti di stampo politico, dato che gli impegni non aspettano. Come riporta il Corriere della Sera, in Puglia si “affacceranno” dalla premier il ministro Raffaele Fitto, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro Guido Crosetto. Tra i temi oggetto di discussione ci saranno sicuramente le prossime elezioni amministrative a Bari e Lecce e l’organizzazione del G7 del 2024 in Puglia.