In Onda, il grillino insulta Meloni: "Una pazza". Marianna Aprile ferma tutto: "Si scusi"

"Viviamo una stagione in cui molte proposte del Movimento vengono abbracciate da tanti, come il reddito di cittadinanza, il salario minimo, che il Pd non aveva votato, la tassazione degli extraprofitti, che è sicuramente un passaggio importante": Stefano Patuanelli lo ha detto nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, commentando le ultime decisioni del governo.

"Poi ci sono altri temi - ha aggiunto l'ex ministro grillino - sul tema dell'immigrazione io ho solo una certezza: se oggi Giorgia Meloni fosse all’opposizione starebbe strillando a tutti i giornali, a tutte le trasmissioni, in Parlamento, come una pazza, invocando il fantomatico blocco navale. Oggi governa e sta facendo l'opposto di quello che diceva, perché il tema delle migrazioni è complesso e non c'è blocco navale possibile che tenga".

"Vuole chiedere scusa alla premier? Le ha dato della pazza", lo ha interrotto a un certo punto Telese. Ma Patuanelli ha risposto: "No, perché? Dire che uno urla come un pazzo non è mica un'offesa". "Un po' sessista, una donna…", ha insistito il conduttore. A quel punto è intervenuta la Aprile, che ha detto: "Ma no, ha anche fatto l'esempio al maschile. La difendo perché, insomma, sono nota per attaccare io su queste cose".

