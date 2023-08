Michela Murgia, i funerali nella Chiesa degli Artisti: ecco i presenti

12 agosto 2023 a

I funerali di Michela Murgia, scomparsa a 51 anni, si sono celebrati alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti a Roma e sono stati celebrati da don Walter Insero che ha celebrato anche la funzione di Andrea Purgatori. Il feretro, appena arrivato, è stato accolto da un lunghissimo applauso, diventato poi un'ovazione, di tanti lettori che si sono organizzati per venire anche attraverso un gruppo Telegram con 600 iscritti dove hanno deciso di rendere omaggio alla scrittrice indossando una maglietta bianca. In chiesa i "figli d'anima" della scrittrice sarda, il marito Lorenzo Terenzi, e le grandi amiche e colleghe come Chiara Valerio, Chiara Tagliaferri, Teresa Ciabatti. Presenti anche Roberto Saviano, Paolo Repetto, Elly Schlein, Sandro Veronesi e Lella Costa. Un'ammiratrice ha esposto uno striscione con la scritta "God save the queer", la stessa che la Murgia aveva ricamata sull'abito di nozze. Tra gli omaggi floreali una composizione verde con il mirto e la corona di Roma Capitale.

Michela Murgia ha scritto fino all'ultimo giorno: il suo nuovo libro per Rizzoli è dedicato alla genitorialità e alla famiglia, esperienza che lei," madre d'anima", ha vissuto fuori dai canoni della tradizione e ha plasmato in nome della libertà di scegliere chi si ama. "Un atto politico", come l'ha deifinito Saviano, ancora una volta, a suggellare idealmente una vita in cui la scrittrice non ha mai rinunciato a prendere posizione per la tutela dei diritti, a far sentire la sua voce contro il potere, a rivendicare la scelta di non piacere a tutti.