Pietro Senaldi, la bomba: "Un problema, non puoi governare 5 anni così"

Il tema del salario minimo riempie il dibtattito politico. Invocato da M5s prima e dal Pd di Elly Schlein poi, il governo ha aperto a un dialogo sulla misura, pur con posizioni differenti in maggioranza (Forza Italia, per esempio, è piuttosto contraria alla misura).

Lo scorso venerdì il vertice a Roma, presenti Giorgia Meloni, Matteo Salvini e lo stato maggiore dell'esecutivo, oltre ai leader delle opposizioni, Matteo Renzi ed Italia Viva esclusi. L'incontro si è chiuso con un nulla di fatto e un orizzonte di due mesi per sviluppare la discussione.

E a fare il punto sullo stato dell'arte, ospite in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ecco Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Secondo Senaldi, il salario minimo "è un problema per il governo più che per l'opposizione. È il governo che deve dare una risposta ai milioni di lavoratori che pur lavorando non vengono pagati adeguatamente", rimarca. E ancora: "Non puoi governare cinque anni tollerando questa situazione. Il vertice non ha avuto un buon esito, questo è evidente. E siccome lo aveva convocato il governo, questo fatto che non ha avuto un buon esito è più pesante per il governo che per l'opposizione", ribadisce e conclude Pietro Senaldi.