Marianna Aprile contro Giorgia Meloni: "Quanto c'è di educativo?"

"Quanto di educativo c'è?": Marianna Aprile lo ha chiesto ai suoi ospiti a In Onda su La7, riferendosi alla decisione di Giorgia Meloni di saldare il conto dei quattro turisti italiani che sono scappati da un ristorante in Albania dopo aver mangiato. A rendere nota questa scelta è stata l'Ambasciata italiana a Tirana, che in un comunicato ha scritto: "Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat. Gli italiani rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano".

Poi, dopo la protesta delle opposizioni, l'Ambasciata ha chiarito che "il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata a effettuare materialmente il versamento". Dunque, non sono stati utilizzati i soldi dei contribuenti, come urlato dalla sinistra. A rispondere alla domanda della Aprile, che non ha espresso un parere positivo sulla vicenda, è stato Umberto Galimberti, in collegamento con la trasmissione: "Hanno fatto bene per evitare di rovinare i rapporti con l'Albania, però queste persone vanno anche identificate". A seguire Piercamillo Davigo, pure lui ospite del talk, ha detto la sua: "E' una cosa di cui dovrebbe occuparsi l'Albania, dovrebbero essere loro a cercarli".