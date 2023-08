Giorgia Meloni, "saldate il conto": turisti furbetti in Albania? Una clamorosa lezione

18 agosto 2023 a

"Saldate il conto": questa la precisa indicazione data dalla premier Giorgia Meloni all'Ambasciata italiana a Tirana in riferimento al caso dei quattro turisti italiani che, dopo aver mangiato in un ristorante in Albania, hanno preferito darsela a gambe piuttosto che pagare. "Su indicazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbiamo provveduto a saldare il conto lasciato non pagato da un gruppo di turisti italiani presso un ristorante della città di Berat", questo quanto reso noto dall'ambasciata d'Italia a Tirana in un comunicato.

L'episodio è avvenuto negli stessi giorni in cui la premier si trovava in vacanza in Albania. "Gli italiani - è la conclusione della nota dell'ambasciata - rispettano le regole e saldano i propri debiti e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano". Una vera e propria lezione quella data dal premier. L'Ambasciata poi, dopo che le opposizioni sono insorte, ha diffuso un'altra nota precisando che "il pagamento è stato liquidato con fondi personali della Presidente Meloni per il tramite dell’Ambasciata, che si è limitata a effettuare materialmente il versamento".

La vicenda della fuga dei quattro turisti italiani dal ristorante è diventata virale sui social per via di un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che ha immortalato il momento in cui il gruppetto è scappato. I quotidiani locali, poi, hanno reso la notizia di dominio pubblico e il proprietario del ristorante ha voluto dire la sua: "Dovevano pagare 8.451 lek, pari a circa 80 euro. Non ci era mai successo", ha detto, sottolineando come il suo locale non abbia affatto dei prezzi eccessivi, anzi. Poi ha chiosato: "Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek".