Luigi Berlusconi, "fiuto per gli affari": dove ha appena investito i soldi

Il Corriere della Sera ha dedicato un focus a Luigi Berlusconi e alla sua attività di investimento attraverso la H14, la holding che raggruppa gli interessi dei tre figli minori del Cavaliere, quindi anche di Barbara ed Eleonora. In attesa che tutti gli eredi accettino le volontà contenute nel testamento dell’ex premier, Luigi Berlusconi ha deciso di “guidare” la holding all’estero.

“Sceglie uno dei business chiave per l’industria - si legge sul Corriere della Sera - vale a dire la certificazione per l’attività di logistica per l’industria farmaceutica. La H14 ha infatti aderito a un round di raccolta di capitali lanciato dalla startup tedesca Qualifyze che ha raccolto 12 milioni di dollari di mezzi freschi da un gruppo di investitori che ne sta sostenendo lo sviluppo”. Il modello di investimento è sempre lo stesso, con la holding che affianca altri grandi investitori.

Inoltre il Corriere della Sera riconosce a Luigi Berlusconi il merito di aver realizzato diversi buoni affari in questi anni e ne traccia il profilo: “Bocconiano, lavoro in JP Morgan a Londra e poi altre esperienze nella finanza. È su queste capacità negli affari che poi la H14 ha spiccato il volo e ora la holding di cui sono soci i tre fratelli è autonoma e affronta i mercati internazionali. Luigi è il presidente, Barbara l’amministratrice delegata, Eleonora, tre figli, si tiene più in disparte dalla vita aziendale”.