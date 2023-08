Marta Fascina in vacanza? La voce indiscreta: "Per onorare Berlusconi..."

17 agosto 2023 a

Che fine ha fatto Marta Fascina? Se lo chiedono in molti, dato che da quando è venuto a mancare Silvio Berlusconi la sua compagna non si è più vista in pubblico. L’unica eccezione risale alla settimana scorsa, in occasione del Trofeo Berlusconi che si è disputato all’U-Power Stadium tra i padroni di casa del Monza e il Milan. Arrivata allo stadio da sola, la Fascina in quell’occasione si è seduta in tribuna autorità.

Dicono che sia ancora molto addolorata per la perdita di Berlusconi, tanto che i suoi social sono silenti da mesi e non sono mai andati oltre il Cavaliere. In un periodo in cui c’è un certo interesse attorno alle vacanze dei politici, quelle della Fascina sono avvolte nel mistero: nessuna voce, nessun indizio, solo alcune supposizioni. C’è chi crede che la deputata di Forza Italia possa essere andata a Villa Certosa, magari per onorare la memoria di Berlusconi.

Curiosamente da quando non c’è più il Cavaliere il baricentro estivo della politica si è spostato dalla Sardegna alla Puglia. È lì che si trovano Meloni e famiglia, anche se a Ferragosto la premier è stata in Albania per una visita informale al collega Edi Rama. In Puglia ci sono anche i ministri Raffaele Fitto e Francesco Lollobrigida, i capigruppo al Senato Licia Ronzulli e Francesco Boccia. Senza dimenticare Matteo Salvini, che ha pubblicato una foto con la compagna Francesca Verdini da una terrazza di Polignano a Mare.