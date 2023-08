Lollobrigida, Bruno Vespa: "Forse ho inteso male ma..."

26 agosto 2023 a

"Forse ho inteso male, ma non capisco la polemica su Francesco Lollobrigida": Bruno Vespa lo ha scritto sul suo profilo X, alludendo al polverone che si è alzato sul ministro dell'Agricoltura. Nel mirino le sue dichiarazioni al Meeting di Rimini. In quell'occasione, Lollobrigida ha detto: "In Italia abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità". Parole che hanno scatenato non poche polemiche, soprattutto a sinistra.

A non capire il perché delle polemiche è il conduttore di Porta a Porta, che ha poi aggiunto: "Chi può aver dubbi sul fatto che la povera dieta di un pensionato italiano sia più salutare di quella di un obeso milionario americano? Non a caso i nostri vecchi campano di più…". Poche parole con cui mette a tacere tutte le critiche sollevate negli ultimi giorni. A cavalcare l'onda della polemica è stata innanzitutto la segretaria del Pd Elly Schlein, che nei giorni scorsi, alla Festa dell’Unità di Bologna, ha detto: "Io mi occupo soprattutto di quegli italiani che fanno fatica a fare la spesa, sono tanti, nonostante abbia visto che purtroppo c’è qualche ministro che pensa che i poveri mangino meglio dei ricchi. Non c’è neanche bisogno delle parodie quando c’è un governo che vive su un altro pianeta".

