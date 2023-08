In Onda, Senaldi: "Boom di migranti? Perché potrebbe andare pure peggio"

26 agosto 2023 a

Il tema migranti ha tenuto banco nello studio di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7. Tra gli ospiti Pietro Senaldi, a cui la conduttrice ha subito chiesto un parere sul nuovo decreto sicurezza invocato da Matteo Salvini a settembre. "Cosa mai potrà esserci all'interno?", gli ha domandato la Aprile. E il condirettore di Libero ha risposto: "La situazione è molto difficile, direi che la situazione congiunturale mondiale è molto difficile, sono tantissimi i migranti, 107mila", ha detto riferendosi al numero di persone sbarcate finora sulle coste italiane.

"Siamo in una situazione mondiale ancora più complicata, perché c'è la crisi alimentare, la situazione africana è complessa - ha continuato Senaldi -. Di sicuro il governo ha una gatta da pelare notevole, però io credo che la situazione potrebbe essere addirittura peggiore per come stanno le cose fuori dall'Italia". Le circostanze esterne, insomma, sono così complesse che al nostro Paese potrebbe andare pure peggio. Poi, parlando dell'eventuale nuovo decreto sicurezza, il condirettore di Libero ha spiegato che l'esecutivo potrebbe puntare su una "maggiore distribuzione dei migranti sul territorio italiano" e sulla necessità di "stringere le maglie". Infine, riferendosi al discorso di Sergio Mattarella, che al Meeting di Rimini ha parlato dei fenomeni migratori come di movimenti globali che non possono essere cancellati da muri o barriere, ha detto: "Il discorso di Mattarella è molto pulito ma non offre molte soluzioni".