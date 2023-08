Dario Fabbri, la provocazione: "Ha una laurea?", come risponde l'esperto

31 agosto 2023 a

Dario Fabbri ha la laurea? È il quesito che apparentemente sta togliendo il sonno all’economista Riccardo Puglisi, che su Twitter ha praticamente lanciato una campagna contro l’esperto geopolitico, diventato famoso soprattutto per le ospitate da Enrico Mentana dopo che è scoppiata la guerra in Ucraina. Molto apprezzato da telespettatori e lettori, Fabbri è però stato messo in dubbio da Puglisi: ha davvero la laurea in scienze politiche, come si dice nelle biografie online?

“Ho verificato negli archivi della Luiss, almeno dal 2006/07 in avanti - ha scritto Puglisi su Twitter - non c’è nessun Dario Fabbri che si sia laurealo lì”. Contattato da Mowmag.com, l’economista non ha voluto rilasciare commenti: “Devo ancora fare delle ricerche”, ha tagliato corto. Non si può escludere che Fabbri abbia preso la laurea in un’altra università oppure alla Luiss ma in anni precedenti a quelli controllati da Puglisi. Ma la faccenda non si è conclusa qui: partendo dal tweet dell’economista, c’è chi si è interrogato su un altro aspetto riguardante Fabbri.

Quest’ultimo dirige la testata mensile Domino, ma è in possesso del tesserino dell’ordine dei giornalisti? Sempre Mowmag.com si è messo in contatto con Fabbri, che però ha deciso di non commentare quanto si dice in rete: “Non rispondo ad attacchi personali”, si è limitato a dire.