Lucia Annunziata, schiaffo ad Elly Schlein: "Mai e poi mai mi candiderò con il Pd"

È un vero e proprio schiaffo ad Elly Schlein quello di Lucia Annunziata: "Non mi candiderò mai e poi mai alle Europee. Né con il Pd né con nessun altro partito. Spero che questa smentita sia chiara abbastanza per mettere tranquilli tutti", dice la giornalista.

Secondo alcune indiscrezioni infatti la segretaria del Partito democratico puntava proprio su Lucia Annunziata in vista delle prossime elezioni europee. D'altronde non erano passate inosservate le dimissioni della giornalista dalla Rai. Un addio con polemica visto che aveva parlato di "incompatibilità" con il governo di destra. E così per Schlein quello di Annunziata sarebbe stato uno dei profili in grado di catalizzare molte preferenze.

Nella lettera di dimissioni inviata quattro mesi fa da Annunziata all'ad Sergio, al direttore generale Giampaolo Rossi e al neo direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini, infatti, la ex conduttrice di Mezz'ora in più, su Rai tre, dopo avere affermato di non condividere "nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi", aveva aggiunto: "In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione".