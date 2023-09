Alessandro Sallusti zittisce Bompiani e sinistra: "Caivano un inutile show?"

06 settembre 2023 a

a

a

Promessa mantenuta quella di Giorgia Meloni. Dopo la visita del premier a Caivano, è stata la volta del blitz interforze. L'obiettivo è chiaro: riqualificare una delle zone del Napoletano "abbandonate". E proprio su di questo si sofferma Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia nella puntata di martedì 6 settembre su Rete 4. Definendola "un'operazione utile", il direttore di Libero premette: "So che oggi qualcuno della sinistra ha detto che è stato un inutile show, contraddicendo tutta una narrazione. È ovvio che il controllo del territorio è il presupposto per risanare il territorio. Poi, sono d'accordo che questo tipo di operazioni non sono risolutive, ma sono propedeutiche. Non capisco come qualcuno non possa apprezzare". Basti pensare alle accuse di "propagandismo" piovute da Roberto Saviano. Ma lo scrittore è in buona compagnia.

Ginevra Bompiani, ad esempio, anche lei ospite di Nicola Porro, controbatte: "Vorrei sapere che cosa c'entra questa operazione di polizia con lo stupro di due bambine perché le due cose sono collegate. La premier ha voluto farci pensare che fossero collegate. Non riesco a vedere il collegamento. Quello che vedo sono poliziotti che trovano un po' di droga. Questo non ha a che fare con lo stupro o con la sicurezza. La sicurezza si può migliorare".

"Permettetemi di farlo": Nicola Porro, clamoroso messaggio in diretta a Barbara Palombelli | Video

Finita qui? Niente affatto: "La destra è un movimento patriarcale. E questo governo è molto patriarcale. In Italia c'è anche un continuo disprezzo per le donne". Parole che lasciano Sallusti interdetto: "Siamo alla follia", chiosa il direttore alquanto sconvolto.