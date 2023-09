Guido Crosetto, sfregio di Luca Bottura: "Presto altre foto su Novella 2000"

09 settembre 2023 a

E' il re del veleno, Luca Bottura. Un veleno politico travestito, ovviamente, da satira come sempre accade a sinistra. E così l'ex conduttore di Forrest su Rai Radio 1 in coppia con Marianna Aprile (sono stati silurati in estate, e la mancata conferma ha fatto loro gridare alla censura governativa, manco a dirlo), sulla Stampa diretta da Massimo Giannini si concede il lusso di poter scrivere "le peggio cose" su questo o quell'esponente di centrodestra, sicuro di strappare una facile risata ai suoi lettori.

Un esempio? La ormai famosa copertina di Novella 2000 che ritrae il ministro della Difesa Guido Crosetto abbracciato al mare alla bella moglie Gaia Saponaro, pizzicati nel momento del bacio. Per la cronaca, dopo qualche giorno Crosetto è tornato al centro del dibattito politico per aver incontrato nel suo studio al Ministero il generale Roberto Vannacci, quello del controverso libro "politicamente scorretto" Il mondo al contrario.

Non è dato sapere cosa si siano detti, anche se stando ad alcune indiscrezioni il militare avrebbe chiesto il reintegro e avrebbe annunciato di non avere alcuna intenzione di stoppare il giro di presentazioni del volumetto campione d'incassi. "Quanto è stato cordiale l'incontro tra Crosetto e Vannacci? - chiede e si chiede Bottura - Non posso anticipare niente, ma sappiate che le foto usciranno su Novella 2000".

Si ride di gusto, nei salotti progressisti da Milano a Roma, passando per gli ultimi resistenti di Capalbio. Nella rubrica spiccano peraltro altre perle, come "Scippatore indiano pestato a sangue a Roma da branco di italiani. Così impara a rubarci le nostre tradizioni" oppure come il sapido commento all'assenza di Marta Fascina dalla kermesse di Forza Italia. "Ha inviato un messaggio ai giovani presenti: «Siate della stessa materia di cui sono fatti gli Iban»".