Luca Bottura, l'insulto a Stefano Bonaccini: "Uno che porta quegli occhiali..."

Siamo a In Onda, il programma de La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, la puntata è quella di sabato 12 agosto. Ospite in studio ecco Luca Bottura, firma di ultra-sinistra de La Stampa. Si parla della polemica del giorno, quella di Stefano Bonaccini contro Giorgia Meloni sui fondi per l'alluvione in Emilia Romagna.

E il dibattito è acceso, polemico, scoppiettante. Ovviamente, Bottura attacca Meloni: "Io sono emiliano-romagnolo. Si dice che sono stati stanziati dei fondi per l'Emilia-Romagna ma, nel frattempo, non è stato fatto niente. Il presidente della regione Emilia Romagna non è stato nominato commissario straordinario soltanto per una vendetta", sentenzia.

Ma Galeazzo Bignami di FdI rintuzza le accuse: Quello che è avvenuto qui in Emilia-Romagna non è solo frutto del clima. È frutto di un ideologismo ambientalista di cui gli esponenti di ultima generazione del Pd rappresentano l'esempio di fulgida intelligenza e che trovano in Elly Schlein la sacerdotessa. Ricordo che lei era assessore per il clima. Ha grosse responsabilità su una incuria del territorio per cui forse dovrebbe chiedere scusa", picchia duro Bignami contro la segretaria Pd.

Bottura, va da sé. eccepisce: "Che Galeazzo Bignami si permetta di attaccare l'Emilia Romagna e di dire bugie grossolane su quello che è l'atteggiamento della regione per banali calcoli politici. È stato detto che Elly Schlein era assessore all'ambiente. Non è vero. Era assessore alla transizione ecologica. Io di Elly Schlein posso avere anche una buona opinione, ma che possa mettere fine alle catastrofi, la vedo complicata. Mi piacerebbe che venissero sbloccati questi soldi perché abbiamo dimostrato di saperli spendere". Ma a quel punto, ecco che - punzecchiato da Gianni Alemanno, altrettanto presente in studio - Bottura si concede una peculiare battuta: "Io non deificherei mai Bonaccini perché uno che porta quegli occhiali non può essere deificato". Attimi di gelo in studio: insomma, Bottura giudica una persona in base agli occhiali che porta sul naso. Body-shaming?