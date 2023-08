Murgia, è scontro Bottura-Alemanno: "Mostrificata", "Neanche lei ci andava leggera"

12 agosto 2023 a

a

a

Si parla dei funerali di Michela Murgia a In Onda, dove Marianna Aprile - nella puntata di sabato 12 agosto su La7 - mostra le parole di Roberto Saviano. Lo scrittore ha detto: "Lei voleva che fosse questo il suo funerale, una celebrazione tra persone, tutto il suo scrivere ha significato non siamo soli, non siete soli. Sapeva che questi tipi di governi che vanno verso una scelta autoritaria li puoi disinnescare democraticamente non facendo stare le persone come dissidenti".

Per Gianni Alemanno, ospite di Luca Telese e della Aprile, "che la Murgia fosse contro questo governo era evidente, io comunque ora non posso non pensare a come abbia affrontato il male. È riuscita a essere solare anche di fronte la malattia. In ogni caso rievocare come ha fatto Saviano certe cose mi sembrava inopportuno, ma era un suo amico, aveva il diritto...".

Di diverso parere Luca Bottura. La firma de La Stampa elogia il discorso di Chiara Valerio che "ha messo in scena un piccolo evento teatrale. Prima la Murgia è stata mostrificata, Saviano ha fatto proprio un problema del nostro paese". Immediata la reazione di Alemanno che ricorda: "Neanche Michela Murgia ci andava leggera".