Monica Maggioni, anticipazione su Lucia Annunziata: "Dove farà la giornalista"

Un esordio senza dimenticare il passato quello di Monica Maggioni alla conduzione di In Mezz'ora su Rai 3. Qui la giornalista ha aperto la puntata di domenica 10 settembre ricordando il suo predecessore: Lucia Annunziata. "È venuto il momento che io faccia una dedica, la seconda parte della puntata la voglio dedicare alla persona che è stata l'anima e la storia di questa trasmissione, che è Lucia Annunziata", ha detto la ex presidente Rai nonché ex direttrice del Tg1.

E ancora, proseguendo l'elogio: "Che l'ha fatta in un modo straordinario, trasformandola in un appuntamento di pensiero, di riflessione, di non banalità, di aiuto alla comprensione del reale. Lucia Annunziata sta ovviamente continuando a fare la giornalista, lo fa con dei commenti acutissimi su 'La Stampa' e lo farà anche su Radio 24 e io con grandissimo affetto la saluto da qui, dal suo studio, dal suo spazio".

Poco prima la nuova conduttrice della trasmissione aveva accolto i telespettatori dicendo: "Siamo lì con gli inviati della Rai, cerchiamo di raccontarvi cosa sta succedendo", ha detto l'ex direttrice del Tg1. "Benvenuti a In mezz'ora, faremo un lungo percorso insieme. Vogliamo iniziare non con un ospite, ma con una persona". Poi, introducendo la storia di Kevin Laganà, una delle cinque vittime dell'incidente della scorsa settimana a Brandizzo. "Solo che Kevin è diventato un numero nella sequenza dei morti sul lavoro". Da qui la parola al primo ospite in studio, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.