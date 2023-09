Mario Giordano, "un disegno politico per affossare Meloni": il sospetto

11 settembre 2023 a

Sullo scontro Meloni-Gentiloni si sofferma anche Mario Giordano, ospite di Stasera Italia nella puntata di lunedì 11 settembre. Qui il conduttore di Rete 4 parla di "un disegno politico per affossare l'Italia". A suo dire, soprattutto un commissario Ue italiano, "bisogna sempre difendere gli interessi del proprio Paese, ma qua mi sembra esserci dell'altro". I sospetti all'ospite di Nicola Porro non mancano: "Questo disegno politico va oltre l'appartenenza nazionale, perché l'appartenenza politica è più politica". E ancora, lanciando sospetti sul Pd: "Affossare il governo Meloni alla vigilia delle elezioni europee che possono cambiare l'assetto dell'Europa interessa moltissimo a una parte politica, compreso quegli italiani che appartengono a quella parte politica".

Poche ore fa, incalzato durante la conferenza stampa di presentazione delle previsioni economiche, Paolo Gentiloni ha replicato: "Per quanto riguarda la domanda sull'Italia, che mi è stata indirettamente rivolta spesso in questi giorni, perfino in India, io dico soltanto che non voglio partecipare a polemiche che penso danneggino l'Italia". Al centro proprio le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni in merito allo stesso Gentiloni e in particolare sul dossier Ue su Ita.

"Polemiche su di me? Male per l'Italia". Gentiloni, sfida totale alla Meloni

Su quest'ultimo il premier ha sollevato sospetti: "Il commissario Gentiloni? Sicuramente la questione di Ita-Lufthansa gli è stata sottoposta, in particolare dal ministro Giorgetti che ringrazio per il suo lavoro, perché sta accadendo qualcosa di obbiettivamente curioso: la stessa Commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione la blocca. Noi non stiamo più capendo e vorremmo una risposta, e su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni".