Bersani fango e insulti al governo: "Non hanno la dignità di una critica"

"Queste uscite contro l'Europa sono clamorose sgrammaticature, non hanno la dignità di una critica". Esordisce Pier Luigi Bersani ospite ad Otto e Mezzo su La7. Qui, nella puntata di lunedì 11 settembre, si parla dello scontro tra Paolo Gentiloni e governo. Secondo l'ex governatore emiliano romagnolo all'esecutivo "non si rendono conto che prendendosela con Gentiloni in quei termini se la prendono con tutti i commissari europei dichiarando che ognuno ha la maglia del proprio Paese quando in realtà hanno promesso di indossare quella dell'Europa".

E ancora, un'altra stoccata in collegamento con Lilli Gruber: "Testimonia una questione di fondo: nel Governo Meloni c'è ambiguità nei confronti dei Paesi fondatori dell'UE, come la Spagna. È un governo che un giorno fa il responsabile e l'altro accende la miccia, quando abbiamo dei problemi seri come il patto di stabilità e il PNRR. Non so come si difenda la patria in questo modo".

Poi la metafora: "La destra è come il pedalò, sta fuori solo col sole, quando c'è la pioggia ha dei problemi, perché è demagogica". A fargli eco Giovanni Floris. Per il giornalista di La7 "è arrivato il momento. Giorgia Meloni si era presentata come un underdog ma si comporta come una donna del sistema. Hanno finito il giro di parole e tocca a quello del rancore".