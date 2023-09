Migranti, Donzelli smaschera il Pd: "Perché volevano andare in Tunisia"

16 settembre 2023 a

Giovanni Donzelli e Brando Benifei si sono confrontati a Dritto e Rovescio - il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4 - sull’emergenza migranti, soprattutto per quanto concerne Lampedusa, con l’hotspot che in questi giorni contiene circa 7mila persone. “Questo accordo con la Tunisia non funziona - ha tuonato il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo - la von der Leyen è andata con la Meloni a farsi prendere in giro, la Tunisia si ha dichiarato guerra”.

“Io penso che l’accordo non funzioni - ha aggiunto Benifei - perché è bilaterale di fattosi spinto da un’ansia di dover chiudere qualche accordo con la Tunisia. È stato un errore della von der Leyen assecondare la Meloni su questa strada. Noi lo abbiamo detto e lo ribadiamo: abbiamo invece bisogno di fare accordi sistemici con l’Europa e tutti i governi coinvolti”. A stretto giro di posta è arrivata la replica di Donzelli: “Grazie alla Meloni per la prima volta l’Europa ha preso posizione, ha dato ascolto all’Italia e cercato di difendere i confini”.

Il deputato di Fratelli d’Italia ha anche ricordato che subito dopo la firma dell’accordo gli sbarchi dalla Tunisia avevano iniziato a diminuire: “Poi però la sinistra italiana ed europea ha creato un putiferio, voleva andare a incontrare l’opposizione tunisina per dire che era contro questo accordo”. Insomma, gli sbarchi sono diventati terreno di scontro politico, con la situazione a Lampedusa che è sempre più difficile da fronteggiare.