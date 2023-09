Senaldi-Parenzo, scontro a L'aria che tira: "Li prendano loro!", "Massa di idioti!"

15 settembre 2023 a

a

a

Volano stracci a L'Aria Che Tira, dove nello studio di La7 si scatena il caos sui migranti e sulla situazione di Lampedusa. Qui, ospite della puntata di giovedì 15 settembre, c'è Constanze Reuscher. La giornalista tedesca si prodiga a spiegare all'Italia come accogliere i migranti. Il tutto mentre Berlino blocca i confini. Uscite che non piacciono a Pietro Senaldi. "Ma fatemi capire, Meloni dovrebbe incontrare solo premier di sinistra? Cacciamo Viktor Orban dall'Europa? Ma che ragionamenti solo, è illogico, sono delle stupidaggini".

"Un premier non può incontrare un altro premier europeo?", si scalda il condirettore di Libero in riferimento al faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e l'omonimo ungherese. E ancora, incalzando la collega tedesca: "Se c'è un diritto a migrare, si può farlo dove si vuole, anche in Germania. E perché la Germania non li prende?". A quel punto interviene David Parenzo.

"Potremmo usarlo per domande imbarazzanti": Parenzo, lo sfottò a Renzi per il "doppio anello"

Il conduttore prende le difese della collega: "'Li ospiti lei' fa il paio con quanti scrivono con quanti scrivono su Twitter, anche oggi, che tra i migranti c'è uno con il cappellino di Gucci o la maglietta di Prada.. Una massa di idioti, chi scrive questo". Senaldi però sottolinea di non aver mai detto questo e il conduttore raddrizza il tiro: "Non stavo dicendo a te...".