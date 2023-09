Nicola Porro, la farsa del Financial Times: "Meloni finita? Solo qui in Italia"

19 settembre 2023 a

“La luna di miele della Meloni è finita”, tuona il Financial Times in un articolo scritto dalla giornalista Amy Kazmin. Parole che non sono di certo passate inosservate, anzi sono state immediatamente rilanciate dalla stampa progressista, che si sfrega le mani dinanzi al siluro sganciato sul governo di centrodestra. Nicola Porro ha dedicato l’apertura di Stasera Italia, su Rete 4, alla presunta “luna di miele” finita.

“In Italia - ha esordito il conduttore - esiste un giornale che molti citano e pochi leggono che si chiama 'L'autorevole Financial Times', in Gran Bretagna si chiama 'Financial Times', in Italia si chiama 'L'autorevole Financial Times’. Non c’è mai una volta che qualcuno definisca quel giornale qualcosa di meno che autorevole, quindi quando scrive qualcosa sui governi di destra o di sinistra non si sbaglia mai per alcuni. Quando dice che la linea di miele della Meloni è finita per quanto riguarda le questioni economiche e per le sue relazioni con gli investitori internazionali, noi tutti ci crediamo”.

“E così - ha aggiunto Porro - iniziamo a porci delle domande: com’è possibile che è già finita la luna di miele? È una grande questione politica: la Meloni ha commesso secondo quel giornale un errore clamoroso, non si è presentata a Cernobbio ed è andata a vedere una gara di Formula 1, più divertente ma certamente molto meno autorevole”.