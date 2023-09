Italo Bocchino-Floris, rissa a DiMartedì: "Dopo, fatemi finire!"

20 settembre 2023 a

"I fatti stanno condannando Giorgia Meloni?" chiede Giovanni Floris durante la puntata del 19 settembre di DiMartedì su La7. E a rispondere ci pensa subito Italo Bocchino che contesta i numeri dati da Alessandro DiBattista, anche lui ospite della trasmissione. "Ci sono cinque parametri per capire se la situazione economica con Meloni stia migliorando o meno". E, dopo averli citati Bocchino viene fermato dal conduttore.

"Prima che arrivassero i dati del trimestre...", commenta Floris mentre Bocchino tira dritto: "No, no". Poi la stoccata del direttore del Secolo d'Italia: "Se mi interrompete mentre parlo...Sono uno contro due. Lo so che il mio ruolo è difficile". Ma Floris non ci sta: "Vogliamo parlare anche dei ristoranti che sono pieni? Se la ricorda questa storia?". "Sì, dopo ne parliamo ma ora fatemi finire", prosegue Bocchino che torna a elencare i dati per cui l'Italia con il centrodestra torna a crescere.

Di diverso parere l'ex esponente del Movimento 5 Stelle. Dibba infatti parla di una "situazione è complicata, il Paese è a pezzi. Dopo un anno di governo si è fatto soprattutto propaganda, hanno preferito cavalcare le scemenze come il libro di Vannacci. Questo è lo stato dell'arte".

