Gad Lerner contro agenti e governo: "Ridicoli. Inutile esibizione di forza"

Il popolo dei "tendini" alza il tiro e dopo aver campeggiato davanti al Politecnico hanno deciso di occupare l'ex Cinema Splendor nella vicina piazza Piola, a Milano, per "sensibilizzare" l'opinione pubblica sul tema del caro-affitti. Lo sgombero a velocità-lampo ha però scandalizzato chi, come Gad Lerner (e la sinistra milanese) ha sempre guardato con simpatia alle proteste mediatiche degli studenti.

"Traffico bloccato per 3 ore in viale Gran Sasso a Milano per sgomberare il Cinema Splendor di piazza Piola occupato da 10 pacifici studenti - scrive l'ex penna di Repubblica, oggi al Fatto quotidiano, sul suo profilo X -. Ridicolo spiegamento di blindati e agenti antisommossa. Esibizione di forza inutile. E' questo il modo di tutelare l'ordine pubblico?".





Interessante leggere i commenti dei suoi follower in calce al post. In rapida successione: "Vorrei vedere se avessero occupato una delle sue proprietà", scrive un utente, a cui Lerner peraltro risponde ("Non possiedo cinema lasciati vuoti da 15 anni e in ogni caso, se leggesse quel che ho scritto, constaterebbe che mi riferivo alla spropositata esibizione di forza per fini mediatici senza entrare nel merito delle ragioni dello sgombero effettuato a pochi giorni dall'occupazione").

E ancora: "Ai miei tempi bastavano poche civili spallate", "Beh visto che non possono farlo con i migranti, quando scippano, rubano, menano, distruggono tavolini e sedie dei bar o stuprano (potrebbero essere accusati di razzismo) per mantenersi allenati arrivano in assetto anti-sommossa ai tranquilli cinema di città. Tutta scena!", "Mandarli a lavorare sui campi e subito anche", "Occupare = Violare la legge ... non dimentichiamolo, e gli studenti dovrebbero STUDIARE, non OCCUPARE", "I '10 pacifici studenti' stavano facendo una cosa contraria alla legge, quindi sono stati giusta bene buttati fuori". "Si, l’ordine pubblico si tutela così, impedendo a tutti, anche ai comunisti, di fare ciò che gli pare", "10 'pacifici studenti' fora de ball. Tanto girato l'angolo andranno, pacificamente, a vandalizzare qualche altro palazzo", "Finalmente . .Pensi di essere ai tempi di Lotta Continua? Gli italiani vogliono ordine e rispetto delle leggi.. Tranne la sinistra". E gran finale con l'immancabile "Peraltro mi auguro che la prossima occupazione avvenga sulla sua proprietà e nessuno sgombero per non intralciare il traffico! Va meglio così??".