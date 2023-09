Berlusconi, Galliani: "Il tu soltanto prima di morire"

24 settembre 2023 a

A tre mesi dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, la voce di Adriano Galliani ancora si rompe quando parla di lui. Lo ha rivelato il Corriere della Sera, che lo ha intervistato nel quartier generale di Fininvest: “Ho considerato Berlusconi non solo il mio presidente, ma soprattutto la mia guida e amico affettuoso, presente in ogni momento della mia vita. Il vuoto che ha lasciato nel mio cuore è incolmabile”.

Galliani ha raccontato dell’ultima volta in cui ha sentito Berlusconi: “Poco prima della sua scomparsa. Abbiamo parlato di tante cose, come sempre: di sport, politica, famiglia. Continuava a lavorare, anche dal suo letto al San Raffaele. La cosa che mi colpisce, nel ricordo, è che parlava solo del futuro, come ha fatto durante tutta la sua vita, pieno di progetti, di idee, di entusiasmo per le cose da fare”. Neanche dopo quasi 50 anni insieme Galliani è però riuscito a dare del tu a Berlusconi: “Assolutamente no. Lui invece, ultimamente, mi dava del tu”.

Galliani ha poi parlato di alcuni dei ricordi più belli che lo legano al Cavaliere: “Esiste una dimensione di ricordi intimi, familiari, che vorrei rimanesse privata. Ma posso dire che i momenti più belli sono stati due: la promozione del Monza in Serie A dopo 110 anni e la prima vittoria nella Coppa dei Campioni del Milan, a Barcellona, nel maggio 1989 contro la Steaua Bucarest”.