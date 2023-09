Messner cancellato dai Guinnes: "Non ha raggiunto la vetta dell'Annapurna"

25 settembre 2023 a

Brutta tegola per Reinhold Messner. Il libro dei Guinness dei primati ha tolto al mitico alpinista italiano la corona di Re degli ottomila. A quanto pare, secondo quanto sostenuto dal cronista di alpinismo tedesco, Eberahard Jurgalski, Messner e Han Kammerlander non avrebbero raggiunto la vetta dell'Annapurna nel 1985. Il 79enne scalatore interpellato dall'Ansa bolla come "sciocchezze" le teorie di Jurgalski. "In primis - prosegue - non ho mai rivendicato nessun record, perciò non mi possono disconoscere nulla. Inoltre, le montagne cambiano. Sono passati quasi 40 anni, se qualcuno è salito sull'Annapurna di certo siamo stati io e Hans".

Sul portale dei Guinnes World Records, l'americano Edmund Viesturs viene segnalato come il primo scalatore ad aver portato a casa l'impresa di aver scalato i 14 ottomila tra 1989 e l'anno 2005. E per eliminare Messner dall'albo d'oro viene proprio citata la teoria di Jurgalski: "Nessuno che se ne intende di alpinismo metterebbe in dubbio la nostra impresa, Jurgalski infatti non ne sa nulla", risponde Messner. "La montagna cambia, come ogni cosa in natura. Soprattutto sull'Annapurna basta che crolli la cornice di neve e la vetta si abbassa di cinque metri", prosegue l'altoatesino.

Dunque, secondo quanto riportato dal cronista tedesco sarebbe frutto di calcoli errati. Inoltre Messner parla di "confusione" da parte di Jurgalski: "La cresta che porta alla vetta è lunga 3 chilometri, Jurgalski ha semplicemente confuso la cima est con quella principale. Qui evidentemente qualcuno vuole farsi notare senza avere la minima competenza". Vedremo come andrà a finire. Ma di certo il braccio di ferro tra Messner e la commissione del Guinnes Wordl Records è solo all'inizio.