Nicola Porro, le foto dei funerali di Napolitano e Berlusconi: "Occhio al dettaglio"

I funerali di Silvio Berlusconi e quelli di Giorgio Napolitano a confronto. A comparare con tanto di foto ci pensa Max Del Papa sul blog di Nicola Porro. Qui, sulla Zuppa di Porro, riporta il comunicato dell'Agi sui funerali dell'ex presidente della Repubblica recentemente scomparso: "Decine di persone in rigoroso silenzio davanti al maxischermo allestito in piazza Montecitorio assistono alla cerimonia funebre laica del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano. Molti sono anziani e hanno condiviso con Napolitano gran parte della storia d’Italia del dopoguerra. Non mancano comunque giovani e curiosi, soprattutto stranieri, che si trovano a condividere con gli italiani un momento importante della storia del nostro Paese", si legge mentre è Del Papa a proseguire la descrizione.

"Piuttosto - scrive - sono i dettagli a contare: i molti anziani, i curiosi, e va bene, ma le 'decine di persone' per un presunto padre della patria, uno che avrebbe salvato il Paese da chissà quali conseguenze sono la nuda, brutale conferma della sostanziale indifferenza del Paese stesso; in un’epoca in cui i funerali sono di per sé spettacolo e li si partecipa per istinto, per vanità, per opportunismo, per noia".

Ecco allora il confronto: "Ai funerali di Berlusconi, tre mesi fa, i partecipanti non furono 'decine' ma decine di migliaia e questo si spiega solo in parte con la natura eccentrica e polimorfa del personaggio, cui la dimensione politica, che pure aveva praticato da protagonista per l’intera seconda parte della sua vita, e fino all’ultimo, non poteva non restare stretta".