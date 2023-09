Giovanni Minoli, stoccata a Schlein? David Parenzo scatta: "Questa è cattiva"

27 settembre 2023 a

Con o senza leader, al Pd poco cambia. Stando a Giovanni Minoli, ospite di David Parenzo nella puntata de L'Aria Che Tira su La7, "il Pd quando non ha il segretario prende di sicuro sempre il 20 per cento, quando è senza segretario eh - premette il giornalista - Col segretario, invece, bisogna vedere se prende 1 o 2 punti in più o in meno. Questa è l'oscillazione reale del Pd negli ultimi anni".

Una frase che spiazza il conduttore: "Questa è cattiva", replica il conduttore mentre Minoli si spiega meglio. "Dico cose che sono verificate nei numeri. Sto solo interpretando", è la replica. Ma tornando su Elly Schlein, l'ospite della puntata di mercoledì 27 settembre ricorda la prima vera ospitata: quella nel salotto di Otto e Mezzo. "La prima volta che Schlein ha parlato di politica l'ha fatto mentre era ospite di Lilli Gruber - spiega - Poi, però, è stata massacrata da tutta la stampa perché ha detto una cosa davvero incomprensibile: per la prima volta ha parlato di politica e di fatti concreti. Ma quello non rileva perché se non rientra nello stereotipo non interessa".

Insomma, Schlein deve fare i conti con un problema che sembra riguardare tutti i dem: "Ha detto che non è l'utero in affitto il problema nel mondo, ha parlato di fatti". Evidentemente dunque il leader, Schlein compresa, poco incide. Ma considerazioni arrivano anche sul governo Meloni. "Il punto debole? La distanza tra la Meloni e la sua squadra. Lei è molto più avanti, ma questo è un problema dell'Occidente democratico. Sembra che ci siamo attestati su un livello per cui la chiave democratica prevale su quella meritocratica".