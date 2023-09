L'aria che tira, "lo zenzero?". Microfoni aperti, sconcerto da Parenzo

Claudio Brigliadori 23 settembre 2023 a

Vuoi vedere che sarà lo zenzero a salvare gli italiani dal carovita? A L’aria che tira, su La7, David Parenzo ne inventa una delle sue scatenando l’inviata del programma che fu di Myrta Merlino in un mercato di Milano.

Obiettivo: dimostrare di poter far mangiare una famiglia con soli 10 euro a pasto. La lista della spesa contiene qualche ingrediente che lascia perplessi i presenti in studio: «E che ci devi fare con lo zenzero?», domanda qualcuno sottovoce a microfoni aperti. «Aspettate e vedrete», replica un po’ reticente l’inviata di Parenzo, Isabella Ciotti, prima di svelare in parte l’arcano: «Sono in missione per conto di un importante chef, mi ha detto lui cosa prendere».

I telespettatori restano così con il fiato sospeso, e pure un po’ di acquolina. Passa qualche minuto e le telecamere ritrovano la giornalista in cucina a fianco di niente meno che Filippo La Mantia, il celebre chef palermitano che per anni ha deliziato il palato dei più importanti politici e vipponi romani a pranzo e a cena. «Anche meno di 10 euro. La semola del cous cous fatta rinvenire per un minuto in acqua bollente, abbiamo frullato a crudo pomodorino, capperi, zenzero, limone, basilico e olio buono, che è la cosa più importante. Ho creato 2 piatti ma avrei potuto farne altri 2 con una piccola parte di quello che lei ha acquistato».

«Attenzione, il cous cous non è molto sovranista», prova a buttarla in polemica Parenzo, ricordando come il prezzo della pasta sia impennato. «Io al supermercato guardo i carrelli della gente. Quando trovo l’insalata imbustata e la pasta sfoglia già pronta... E non mettere la politica con il cibo». Troppo tardi, perché nel frattempo Parenzo mandava in onda le immagini delle proteste di piazza di Roma degli ex percettori del reddito di cittadinanza. Piuttosto straniante.