Parenzo perde le staffe in diretta: "Mi fa innervosire", scontro sui migranti

A Muggia, un piccolo comune di 13mila abitanti in provincia di Trieste, è scoppiato il caso dell’accoglienza di due minori stranieri non accompagnati. Accolti, si far per dire, dal Comune in una struttura priva di acqua corrente ed elettricità, i due ragazzi sono sorvegliati dal sindaco Paolo Polidori, insieme ad assessori e consiglieri. “Non ci sono soldi da spendere in strutture non convenzionate”, ha spiegato il sindaco.

A L’aria che tira, su La7, è intervenuto anche un cittadino, che ha offerto il suo punto di vista sulla vicenda a David Parenzo: “Noi vorremmo che queste persone non si fermassero, che andassero via perché non vogliono integrarsi nel territorio. Da cosa lo deduco? Basta andare in centro città a Trieste, questa gente vive allo stato brado”. Parenzo gli ha fatto notare che forse non hanno alternative: “No, ci sono, non siamo un paese del terzo mondo che non ha le strutture”, ha risposto il cittadino.

“Oggi sono due - ha aggiunto - domani quattro, dopodomani sedici, diciamoci come stanno le cose. La comunità è molto piccola, mancano i soldi per mandare avanti il Comune, se li diamo a queste persone, che tra l’altro dicono di essere minorenni ma non abbiamo le prove, purtroppo dobbiamo tirar via altri servizi alla collettività”. Un modo di pensare che non è piaciuto a Parenzo: “Io trovo veramente incredibile che due ragazzi minori non accompagnati diventano un caso per il Comune. Mi scusi, ma veramente questo non lo riesco a capire e mi fa anche innervosire”.