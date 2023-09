Constanze Reuscher, la maestrina tedesca di Propaganda Live ci dà dei fascisti

27 settembre 2023 a

Le parole del vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, hanno scatenato la reazione della giornalista tedesca Constanze Reuscher. Ospite a L'Aria Che Tira su La7, sostiene che si tratti di "un'accusa che va oltre, ferisce una nazione che cercato di liberarsi in tutti modi di questo pezzo di storia in maniera molto più seria dell’Italia, che i conti con il fascismo non li ha mai fatti questo modo”.

Reuscher si dice convinta che si debba "trovare una soluzione comune per il problema immigrazione. Questa è un'accusa assurda, la Germania nazista ha invaso la Polonia e l'Italia fascista era alleata all'epoca della Germania. Dobbiamo lasciarci questa brutta storia alle spalle". Ma Alessandro Morelli non ci sta. Il senatore del Carroccio controbatte per le rime: "Qua si parla di un governo che finanzia le ong, è un'altra cosa".

Che Reuscher abbia il dente avvelenato col centrodestra non è una novità. Ospite ricorrente di Propaganda Live, nel salottino di .la giornalista andava dicendo: "Ho visto queste immagini e ho visto il volto della Meloni come se dicesse 'che schifo' per quanto visto al centro di accoglienza di Lampedusa dove alcuni migranti tentavano di afferrare una bottiglia d'acqua. Ho visto un'immagine brutta che fa capire quanto sia cinica la politica di questo governo, ma non è oggi che lo scopriamo. Sono politiche disumane". Il riferimento era alla visita del premier, con Ursula von der Leyen, a Lampedusa. Ogni commento è superfluo.