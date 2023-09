Giuseppe Cruciani contro la studentessa in tenda: "È insopportabile"

29 settembre 2023 a

a

a

Prosegue la protesta con tanto di tende degli studenti che si ribellano al caro affitti. Alcuni di loro si presentano in diretta davanti alle telecamere di Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 28 settembre. Qui, su Rete 4, è Giuseppe Cruciani a dare ai giovani una sonora lezione. "È insopportabile l'idea che ci siano persone - esordisce nello studio di Paolo Del Debbio - che ci dicano che serve una tassazione. La tassazione che finanzia gli studenti già esiste". E a quel punto un'universitaria controbatte: "Ma quando mai?!".

E Cruciani non rimane a guardare: "In Italia già esiste". La studentessa però prosegue: "I privati prendono i soldi pubblici". E ancora, Cruciani ribatte: "I ricchi e i benestanti pagano la loro università. Poi non è obbligatorio studiare nei capoluoghi o nelle grandi città dove gli affitti sono alti. Non lo prescrive il dottore. Se uno non è in grado economicamente di farlo va a studiare in un'altra città".

"Sapete qual è l'unico Paese che non difende i confini?": Cruciani si sfoga

Intanto i sindacati prendono le difese degli studenti. Dopo la scoperta che la Cgil avrebbe finanziato questi ultimi con oltre 580 mila euro, è Pierpaolo Bombardieri a dirsi a favore delle proteste. Il segretario generale della Uil conferma: "Sicuramente stiamo dalla parte degli studenti, noi denunciamo la situazione che c'è da tanto tempo. Pensiamo che il governo debba intervenire con più decisione facendo investimenti perché c'è un fenomeno di speculazione che riguarda tutto il Paese e soprattutto le grandi metropoli". Da qui la conclusione: "Di fronte a una visione della società che noi non condividiamo pensiamo che bisogna dare una mano ai più deboli".