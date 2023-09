La Fusani zittita da Cruciani: "Manco 50 metri a piedi"

29 settembre 2023 a

a

a

Volano stracci tra Claudia Fusani e Giuseppe Cruciani. Terreno di scontro Dritto e Rovescio, in onda giovedì 28 settembre su Rete 4. Qui si parla dei "tendini", gli studenti che si accampano davanti alle università per protestare contro il caro affitti. A difenderli, ovviamente, Fusani: "Loro in questo momento intercettano un problema enorme. Il diritto di un ragazzo di cambiare città per studiare è legittimo e sacrosanto". Ma Cruciani non si trova d'accordo e definisce questi giovani "radical chic che amano le tende" e poi difende "il diritto di un proprietario di casa ad affittare al prezzo che vuole, anche a 5mila euro al mese".

"Questo è un problema che riguarda tutti", rincara la dose la giornalista in studio da Paolo Del Debbio mentre il conduttore rafiofonico le fa notare che "a 30 chilometri dal Politecnico di Milano affittano case a 1/3 del costo di Milano". Da qui la sfuriata: "Questi non vogliono manco fare 50 metri a piedi. Di cosa parliamo?". Poco prima il botta e risposta è avvenuto tra Cruciani e una studentessa.

"I ricchi e i benestanti pagano la loro università. Poi non è obbligatorio studiare nei capoluoghi o nelle grandi città dove gli affitti sono alti. Non lo prescrive il dottore. Se uno non è in grado economicamente di farlo va a studiare in un'altra città", ha affermato Cruciani mentre la ragazza si è limitata a dire: "Ma quando mai? I privati prendono i soldi pubblici".