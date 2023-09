Mentana, telefonata e agguato a Giletti: "Perché sei andato via?", il gelo

29 settembre 2023 a

a

a

Massimo Giletti torna con il suo programma radiofonico. Il giornalista, dopo l'addio a La7, riparte da Rtl 102.5. E così di prima mattina il conduttore tratta l'attualità con gli ascoltatori. Oggi, nella puntata di venerdì 29 settembre, Giletti ospita Enrico Mentana. È lui a rompere subito il ghiacchio con una domanda a bruciapelo: "Massimo perché sei andato via da La7?". E, in evidente imbarazzo, il collega risponde: "Vengo a dirtelo al Tg di La7". Insomma, l'ex volto di Non è l'Arena riesce nell'intento di cambiare discorso.

D'altronde dal diretto interessato, così come da Urbano Cairo, non c'è una spiegazione dietro la chiusura del programma e la conseguente cacciata di Giletti dalla rete. Una cosa però è certa: la sospensione di Non è l'Arena è arrivata dopo le inchieste della trasmissione sulla mafia. In ogni caso tra Cairo e il giornalista i rapporti sarebbero rimasti invariati: "Giletti ha condotto in 6 anni 194 puntate di Non è l'Arena, dove ha potuto trattare in totale libertà tutti gli argomenti che ha voluto, inclusi quelli relativi alla mafia sulla quale ha fatto molte puntate, con tutti gli ospiti che ha voluto invitare".

“È quasi in Rai”. Massimo Giletti, clamoroso ritorno: cosa gli affidano

Tra i due dunque nessun litigio: "Per me siamo in buonissimi rapporti - ribadiva l'imprenditore -, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto. Voglio sperare che i rapporti belli che avevamo si siano mantenuti". E sul suo futuro Cairo non escludeva un passaggio in Rai: "Secondo me Giletti è un animale televisivo raro. Con noi ha fatto i primi due anni ottimi, poi come tutti i prodotti c'è un momento di lancio e poi di declino, ma lo ritengo una persona di alto livello e assolutamente capace dal punto di vista televisivo". Proprio in Rai il giornalista sarebbe a un passo dal rientrare. Stando a diverse indiscrezioni, per Giletti ci sarebbero tre serate di approfondimenti già a partire dal 3 gennaio 2024.