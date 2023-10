Travaglio condannato? Sì, ma: ecco gli insulti a Renzi per cui l'ha fatta franca

07 ottobre 2023 a

Un clamoroso uno-due giudiziario, quello messo a segno da Matteo Renzi, che costringe Marco Travaglio a pagargli 80mila euro. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano ha perso la causa per diffamazione che l'ex premier aveva intentato contro di lui. Travaglio, insomma, ora non ride più (anche se l'ha fatta franca per altri epiteti rivolti a Renzi che, secondo il giudice, erano inquadrabili come satira).

