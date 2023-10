Iolanda Apostolico, Giuseppe Cruciani: "Da dove arriva il video? Irrilevante"

07 ottobre 2023 a

Il caso Iolanda Apostolico continua a riempire il dibattito televisivo e politico. Riflettori puntati sul video che mostra la giudice di Catania manifestare contro lo stop allo sbarco dei migranti della Diciotti, immagini del 2018, quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno. Un video che fa riflettere, anche alla luce della recente sentenza della Apostolico, quella che ha innescato il caso. La sinistra e chi difende la toga sposta la questione parlando di "dossieraggio", chiedendo da dove arrivino quelle immagini, un filmato in un contesto pubblico.

E tutti questi temi sono al centro della puntata di Stasera Italia in onda venerdì 6 ottobre su Rete 4. Ospite di Nicola Porro ecco Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Rete 4, il quale sulla vicenda-Apostolico mostra di avere le idee chiare, anzi chiarissime. "Il fatto è questo, un giudice va in piazza, esprime preferenze politiche con dei like, con delle cose su internet a favore di parti e partiti politici che chiaramente non sono dalla parte del governo; un giudice ha le sue idee sull'immigrazione e un giudice decide sull'immigrazione in maniera contraria a quella del governo. Una norma la si può tirare da una parte e dall'altra, inutile evocare la terzietà della magistratura", rimarca Giuseppe Cruciani.

E ancora: "I magistrati sono uomini. Ma tutto deve essere chiaro: nessuno si deve scandalizzare se si va a questionare sulla terzietà di questo giudice - insiste Cruciani -. Mi pare evidente che un giudice che va in piazza in una manifestazione contro il governo di allora e contro il ministro dell'Interno, fa un provvedimento chiaramente contro la politica del governo, esprime preferenze politiche a favore della sinistra o meglio dell'estrema sinistra... ma di che parliamo? Di un giudice militante, legittimamente militante, che interpreta delle norme contro il governo. Qual è lo scandalo? Da dove arrivano le immagini di quella telecamerina? Mi pare irrilevante", conclude Giuseppe Cruciani smontando punto per punto teorie e teoremi della sinistra.