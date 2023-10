Iolanda Apostolico, Giuseppe Cruciani definitivo: "Come per Silvio Berlusconi"

07 ottobre 2023 a

a

a

Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, ha dedicato ampio spazio alla questione di Iolanda Apostolico. La giudice di Catania che ha dichiarato illegittimo il decreto immigrazione del governo è sulla bocca di tutti per via di un video in cui è tra la folla di una manifestazione di protesta del 2018 per i migranti bloccati sulla nave Diciotti. Era lì per evitare gli scontri, è stata la spiegazione della Apostolico: a sua difesa è subito intervenuta la sinistra, che ha accusato di dossieraggio il governo e in particolare Matteo Salvini, che ha diffuso per primo il video sulla giudice.

"Di che parliamo?": toghe rosse, Cruciani a valanga contro la Apostolico

Giuseppe Cruciani e Marco Revelli si sono confrontati riguardo a questo delicato tema. “Era una manifestazione pubblica, tra l’altro rivendicata dallo stesso magistrato - ha dichiarato Cruciani - non è scavare nella vita privata. Dopodiché c’è una polemica politica legittima sulla partecipazione, ma non si tratta di ravanare, come spesso è stato fatto in passato, anche per un personaggio (Silvio Berlusconi, ndr) che ha avuto molta influenza in questa rete televisiva”. Per Revelli il punto è capire da dove arrivi quel video sulla giudice, ma Cruciani la pensa diversamente: “Quello è un altro discorso. Non si tratta di andare a rovistare nella vita privata, ma di una manifestazione pubblica in cui c’è un volto riconoscibile. Non sono andati a casa nelle cene eleganti a vedere col buco della serratura cosa fa il magistrato. Si ragiona sul fatto che si dovrebbe avere la sensibilità di non andare a manifestazioni pubbliche di quel tipo: lo dicono anche i magistrati, non è che lo dico io”.

"Non era lì per casp": Apostolico inchiodata dal testimone di sinistra

Sempre all’interno della trasmissione, Cruciani in precedenza aveva affermato che è “inutile invocare la terzietà della magistratura, i giudici sono uomini ma tutto deve essere chiaro. Nessuno si deve scandalizzare che per il fatto che si vada a questionare sulla terzietà di un giudice. La Apostolico va in piazza contro il governo, fa un provvedimento che è chiaramente contro la politica dell’esecutivo, esprime su internet delle preferenze politiche a favore di partiti di sinistra, se non di estrema sinistra: ma di che parliamo. Lo scandalo è la telecamerina dalla quale provengono quelle immagini? Mi pare irrilevante”.