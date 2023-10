Iolanda Apostolico, il secondo video: braccio teso e urla, si scaglia contro i poliziotti

07 ottobre 2023 a

Un secondo video inchioderebbe Iolanda Apostolico. Nel filmato diffuso in esclusiva da La Presse, si vede il giudice di Catania immortalata manifestare il 25 agosto 2018 sul molo al sit in contro l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. A girarlo quel giorno proprio l’operatore Stefano Bertolino. Nel filmato si vede Apostolico ritratta in primo piano mentre protesta insieme ad altri proprio contro le forze dell’ordine, accusate di avere usato la mano pesante con alcuni manifestanti.

Nel video uno degli organizzatori urla contro i poliziotti, accusandoli di avere "fatto un atto infame. Infame! Avete pestato quattro ragazzi!". Il magistrato non cerca affatto di portare la calma ma si scaglia anche lei contro i poliziotti con il braccio teso verso di loro, urlando qualcosa nella calca di persone. Intanto non si placano le polemiche su chi abbia passato al leader della Lega il primo video di Apostolico. Tra chi getta benzina sul fuoco c'è Giuseppe Conte: "Come arrivano questi filmati al ministro delle Infrastrutture, che non c'entra nulla? Il ministro Salvini chiarisca come e perché ha ottenuto quei filmati, perché quei filmati sono della Digos e sono stati realizzati per altri compiti, non per attaccare i magistrati", ha detto il presidente del Movimento Cinque Stelle.

Parole alle quali il Carroccio non manca di replicare: "Per qualcuno a sinistra il problema è 'chi ha girato il video', in pubblica piazza di un evento pubblico. Per la Lega e milioni di italiani il problema è cosa si vede in quel video, ovvero un giudice in mezzo a una manifestazione dove si insultano ('assassini... animali...') poliziotte e poliziotti, e si inneggia alla clandestinità. Cosa chiediamo? Scuse e dimissioni".

