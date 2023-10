Iolanda Apostolico, la Lega dopo il secondo video: "Pagina oscena, intervengano le istituzioni"

07 ottobre 2023 a

Un secondo video peggiora la situazione di Iolanda Apostolico, il giudice di Catania che non ha convalidato il trattenimento di tre tunisini. Qui, immortalata da LaPresse, la si vede mentre inveisce contro i poliziotti con tanto di braccio teso. "L’esclusivo video di Lapresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo - tuona la Lega attraverso una nota -. Un giudice in piazza contro le forze dell’ordine. Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate".

D'altronde Apostolico era già stata beccata al sit in contro Matteo Salvini per chiedere lo sbarco dei migranti della nave Diciotti. Il filmato era stato diffuso dallo stesso leader leghista, scatenando l'ira della sinistra. Quest'ultima pronta a gridare allo scandalo "dossieraggio".

Eppure, replica il Carroccio "per qualcuno a sinistra il problema è 'chi ha girato il video', in pubblica piazza di un evento pubblico. Per la Lega e milioni di italiani il problema è cosa si vede in quel video, ovvero un giudice in mezzo a una manifestazione dove si insultano ('assassini... animali...') poliziotte e poliziotti, e si inneggia alla clandestinità. Cosa chiediamo? Scuse e dimissioni". Insomma, il caso si ingrossa e rischia di mettere in serie difficoltà la toga e la sua "imparzialità".